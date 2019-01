Il Bisonte torna a gareggiare al Mandela contro Brescia

Il tour de force de Il Bisonte Firenze prosegue domani con la gara casalinga contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia, valida per la quindicesima giornata della Samsung Volley Cup di serie A1. Si gioca alle 20.30 al Mandela Forum, ed è una sfida che mette di fronte due fra le formazioni più in forma del momento: le bisontine sono reduci da due successi consecutivi, ma al di là dei risultati, nelle ultime cinque partite hanno mostrato enormi progressi anche dal punto di vista tecnico, come più volte sottolineato da coach Giovanni Caprara; Brescia invece è una delle sorprese più belle del campionato, visto che da neopromossa sta viaggiando a ritmi altissimi e si è anche permessa di battere le campionesse d’Italia di Conegliano e le vice di Novara, queste ultime proprio domenica scorsa. Le due squadre sono divise da soli due punti in classifica (con Il Bisonte settimo e la Millenium nona), e quindi il match si preannuncia molto equilibrato e difficile: per portare a casa i tre punti (e vendicarsi del ko dell’andata) Firenze dovrà mantenere il livello di gioco mostrato per larghi tratti nella battaglia vinta domenica contro Chieri, ma anche tirare fuori la determinazione e la grinta che sono state fondamentali nei finali punto a punto del secondo e del terzo set.

Le ex della sfida sono due e militano entrambe nella Banca Valsabbina: si tratta di Francesca Villani, che giocò con Il Bisonte nel 2013/14, contribuendo allo storico doblete promozione in serie A1-Coppa Italia di A2, e di Maria Chiara Norgini, a Firenze in un’altra stagione da ricordare (2016/17), quella della prima qualificazione ai play off scudetto della storia del club. L’unico precedente ufficiale fra i due club è invece quello dell’andata, col successo di Brescia per 3-1 al PalaGeorge.

Beatrice Parrocchiale: “Quello di domani sarà un match importantissimo, come lo è stato quello di domenica scorsa contro Chieri, ma forse anche più difficile visti i risultati che sta ottenendo Brescia. Noi comunque siamo in grande crescita, lo si è visto a Chieri, e dobbiamo continuare su questa strada, cercando di migliorare alcuni aspetti del nostro gioco: contro Brescia sarà fondamentale essere più continue, e soprattutto ancora più ordinate a muro-difesa”.

La Banca Valsabbina Millenium Brescia di coach Enrico Mazzola ha un 6+1 abbastanza definito, viste anche le non perfette condizioni della schiacciatrice spagnola Jessica Rivero, appena rientrata dagli impegni con la sua nazionale: la diagonale palleggiatrice-opposto dovrebbe essere formata da Isabella Di Iulio (classe 1991) e Anna Nicoletti (1996), le due schiacciatrici di posto quattro saranno probabilmente Francesca Villani (1995) e l’olandese Judith Pietersen (1989), al centro le favorite sono Tiziana Veglia (1992) e la statunitense Haleigh Washington (1995), mentre il libero sarà Francesca Parlangeli (1990).

La partita fra Il Bisonte Firenze e Banca Valsabbina Millenium Brescia sarà trasmessa in diretta streaming da LVF TV (www.lvftv.com), la web tv ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile: il match sarà visibile agli abbonati in HD, con la telecronaca di Stefano Del Corona e il commento tecnico di una ex campionessa come Silvia Croatto, e sarà poi trasmesso in differita da Tele Iride, la tv ufficiale de Il Bisonte (canale 96 del Digitale Terrestre), venerdì alle 21.20.

Fonte: Ufficio Stampa Il Bisonte Firenze

