Bruciano materiale in legno all'Osmannoro: denunciati per smaltimento abusivo

Stavano bruciando alcuni materiali in legno a cielo aperto in un'area recintata e adibita a deposito edile, nell’area dell’Osmannoro a Firenze. Ad assistere alla scena i carabinieri forestali che hanno identificato i due cittadini di origine albanese e li hanno denunciati per smaltimento abusivo di rifiuti a mezzo abbruciamento. Il materiale 'smaltito' era costituito in prevalenza da infissi/mobilia di legno verniciati e altri materiali prevalentemente lignei.

I due hanno dichiarato di essere dipendenti di una ditta edile e che stavano eseguendo lavori di ripulitura/sistemazione dell’area adibita a deposito. Sul posto erano presenti altri scarti della stessa tipologia, nonché la presenza di resti di precedenti roghi di rifiuti, a testimonianza che tale prassi era abituale. Le due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria.

