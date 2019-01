Buon inizio di stagione agonistica per il "Salvamento" Nuoto Valdinievole

Inizia bene la stagione agonistica anche per la squadra "Salvamento" dell'Asd Nuoto Valdinievole. Ai campionati assoluti invernali di Milano Gaia Parlanti (2001) e Irene Martino (2002), entrambe categoria cadetti, conquistano la qualificazione ai campionati italiani giovanili invernali che si disputeranno a febbraio a Riccione. Buone performance per Gaia nei 100 metri manichino pinne e torpedo e per Irene nei 200 super lifesaver e 100 metri torpedo. Ottime notizie anche dal 35° trofeo "Daniele Conte" di Civitavecchia. Il gruppo allenato da Carlo Bernava centra 8 medaglie (3 individuali e 5 di staffetta) chiudendo in settima posizione su 21 società nella classifica generale. Irene Martino è argento nei 100 metri pinne e torpedo e bronzo nei 100 manichino e pinne. Nella categoria Junior Alessandro Lucchesi Bicchielli (2001) conclude al terzo posto nei 200 metri ostacoli. Due argenti arrivano dalla staffetta "cadetti" 4x25 manichino e 4x50 mista con protagoniste Michelle Petruzzelli (2002), Gaia Parlanti, Irene Martino e Vanessa Rastelli (2003). Stesso risultato anche per la 4x50 femminile (cadetti) composta da Martina Pazzaglini (2002),Petruzzelli, Martino e Parlanti. Nella categoria Junior maschi è argento la staffetta 4x50 mista, formata da Antoine Piccinno, Davide La Montagna, Lorenzo Pagni (tutti e 3 classe 2002) e Alessandro Lucchesi Bicchielli. Terza posizione per la 4x25 manichino con La Montagna, Lucchesi Bicchielli, Marco Accinno (2002) e Fabio Mazzanti (2001). Buone prove anche degli altri atleti del Nuoto Valdinievole impegnati a Civitavecchia: gli juniores Martina Lupetti (2003),Alberto Tredici (2002) e Nicola Torraca (2002) e le due cadette Martina Bruno ed Aurora Dami, entrambe del 2002. Conquistano il pass per i campionati italiani giovanili, grazie a brillanti prestazioni, anche gli juniores Lupetti, Lucchesi Bicchielli, Accinno, Piccino, Rastelli e Petruzzelli (cadetti).

Tutte le notizie di Monsummano Terme