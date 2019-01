Caldaie malfunzionanti, chiuse due scuole a Empoli e Ponte a Elsa

Due scuole chiuse per mezzo di un’ordinanza del sindaco di Empoli a causa di problemi al funzionamento delle caldaie. Il fatto interessa la scuola dell’infanzia ‘Pascoli’ e la scuola primaria ‘Don Bosco’ di Ponte a Elsa.

Un guasto all’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia ‘Pascoli’ di Empoli sta comportando disagi alla comunità scolastica ospitata in quell’edificio.

Per consentire il ripristino dell’impianto, che presumibilmente avverrà nel corso della giornata di domani, mercoledì 9 gennaio, è stata decisa la chiusura dell’edificio e la non effettuazione delle lezioni nella medesima data.

Il provvedimento è stato preso su base di due ordinanze firmate dal sindaco Brenda Barnini per consentire i lavori di riparazione degli impianti.

Le scuole resteranno chiuse dunque domani, mercoledì 9 gennaio 2019, con l’obiettivo di ripristinare il funzionamento dell’impianto termico nella giornata di domani e riaprire quindi giovedì 10 gennaio.

Il problema alla 'Pascoli' è emerso ieri mattina, lunedì 7 gennaio, all’ora di pranzo quando l’ufficio tecnico del Comune di Empoli è stato contattato da personale scolastico. Nel primo pomeriggio un tecnico del Comune ha appurato che la centrale termica era in funzione, ma la pompa di calore, alimentata da energia elettrica era in avaria.

La ditta che ha realizzato l’impianto è stata subito avvertita, vista la garanzia ancora valida, ed è stato attivato il centro assistenza. Immediatamente, già ieri pomeriggio, l’addetto del centro assistenza è intervenuto per valutare il guasto.

Sono state rilevate anomalie alle scheda elettroniche, in particolare a quella centrale e ad altri due componenti. Subito il centro assistenza ha attivato la richiesta di nuove schede e la loro relativa programmazione alla case madre che si trova in provincia di Belluno.

L’azienda questa mattina, martedì 8 gennaio, ha preso in carico la richiesta e le schede sono state inviate oggi a Empoli. L’arrivo previsto è per domani mattina, al loro arrivo l’addetto del centro assistenza provvederà alla sostituzione degli elementi elettronici. Presumibilmente in tutta la giornata di domani l’impianto sarà riattivato.

Oggi pomeriggio i tecnici comunali hanno riscontrato anche un problema alla caldaia, comunque funzionante, della scuola primaia di Via Caduti di Cefalonia a Ponte a Elsa sul quale l’ufficio tecnico interverrà già domani mattina, mercoledì 9 gennaio.

Alla luce di questa tempistica il sindaco di Empoli ha ritenuto opportuno provvedere alle chiusure dei plesso scolastici Pascoli e Don Bosco non avendo la possibilità di scaldare adeguatamente i locali che accolgono i piccoli utenti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

