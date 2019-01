Castellina, approvato il bilancio di previsione per il 2019

Via libera del Comune di Castellina in Chianti al bilancio di previsione per il 2019, approvato nell’ultima seduta del 2018 dal consiglio comunale riunito lo scorso 28 dicembre. La manovra ha confermato il mantenimento dei servizi rivolti ai cittadini, con particolare attenzione per le fasce deboli, e del livello di tributi e tariffe per i servizi a domanda individuale, quali asilo nido, mensa e trasporto scolastico che contano sulla compartecipazione del Comune. Il bilancio castellinese comprende anche un piano di investimenti per oltre 2 milioni di euro e conferma la solidità delle risorse comunali con una riduzione dell’indebitamento pubblico che oggi si attesta su circa 737 mila euro.

Servizi, tariffe e imposta di soggiorno. Nel 2019 il Comune di Castellina in Chianti manterrà i servizi rivolti ai cittadini senza aumentare la pressione fiscale, lasciando invariati anche agevolazioni e contributi per le fasce della popolazione che vivono in condizioni di disagio sociale. Per i servizi a domanda individuale, inoltre, l’amministrazione comunale garantirà il 52 per cento dei costi per asilo nido e mensa scolastica e l’80 per cento della spesa per il trasporto scolastico. La manovra prevede anche il mantenimento sui livelli attuali della tassa per la gestione e lo smaltimento deirifiuti, evitando la ricaduta sulla comunità degli investimenti compiuti dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, per potenziare la raccolta differenziata con nuovi cassonetti ed ecocompattatori. Sul fronte del turismo, Castellina in Chianti manterrà invariata l'imposta disoggiorno applicata da alcuni anni sulla base di un regolamento condiviso con gli altri comuni del Chianti senese e fiorentino. I relativi introiti continueranno a essere investiti nella promozione territoriale e nei servizi di accoglienza, in sinergia con associazioni locali e gli altri comuni del Chianti.

Opere pubbliche. Il piano triennale delle opere pubbliche approvato con il bilancio di previsione per il 2019 prevede circa 2,5 milioni di euro di investimenti, a cui si uniranno circa 200 mila euro per la manutenzione delle strade. Dopo il via libera del consiglio comunale, il Comune sta già lavorando per affidare i lavori per realizzare il parcheggio del cimitero di Castellina in Chianti e quelli per il miglioramento di alcuni impianti sportivi, grazie anche al Fondo sport e periferie erogato dal governo che ha messo a disposizione un contributo di circa 88 mila euro. Nei prossimi mesi, inoltre, è prevista l’ultima fase dei lavori di adeguamento alla normativa antisismica attualmente vigente per la scuola primaria e secondaria di primo grado in via Martiri di Montemaggio, con una spesa complessiva di circa 887 mila euro. Il piano di investimenti prevede anche la manutenzione straordinaria del fabbricato Ex Macelli e interventi di manutenzione sull’illuminazione pubblica in diverse aree del territorio, a partire da Via delle Volte, nel centro storico di Castellina in Chianti, utilizzata spesso anche come spazio espositivo.

“Il bilancio di previsione per il 2019 è stato condiviso con le organizzazioni sindacali - afferma Marcello Bonechi, sindaco di Castellina in Chianti - ed è stato approvato entro dicembre 2018, nel rispetto della normativa nazionale senza ricorrere a proroghe. Questo permette al Comune di continuare la propria attività senza alcuna variazione e di attivare da subito nuovi investimenti e progetti per valorizzare il territorio e rispondere ad alcune istanze della comunità locale. Un risultato che è stato raggiunto grazie a tutti gli uffici comunali e che si unisce alla progressiva riduzione dell’indebitamento, che oggi è pari a circa 737 mila euro, con un debito pro capite di circa 258 euro per ogni castellinese”.

Fonte: Comune di Castellina in Chianti - Ufficio Stampa

