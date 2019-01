Cena a Fucecchio per i bambini del Meyer: appuntamento al Palazzo della Volta

Una Cena per i bambini del Meyer: l'organizzazione è a capo della Nobile Contrada di Sant'Andrea e di Noi per Voi onlus. L'appuntamento è per sabato 19 gennaio al Palazzo della Volta di via San Giorgio a Fucecchio. Dalle 20.30 si potrà presentarsi: ospite speciale della serata il comico Stefano Bellani. Per info e prenotazioni 329/4239467 e 328/3915262 e noipervoi.org. Parte dell'incasso sarà devoluto all'associazione Noi per Voi impegnata nell'assistenza ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie e nel finanziamento di progetti di ricerca conro i tumori e le leucemie infantili.

