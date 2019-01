Città del Teatro, è tempo delle prime residenze artistiche

Al via alla Città del Teatro le prime residenze del Bando #CREA con sei compagnie professioniste vincitrici, su oltre cento domande pervenute.

Il 12 gennaio alle ore 21 Azul Teatro presenta Icaro, primo allunaggio teatrale di un progetto presentato in versione site-specific di e con Serena Gatti, musiche di Raffaele Natale. La figura di Icaro non è fedele al mito, ma segue la versione di Luciano di Samosata in cui Icaro non cade perché impazzito e vanaglorioso ha sfidato il Sole, ma perché, preso dal terrore della vita , ha preferito volare e morire dentro ai sogni, in un estremo slancio vitale. In questa pièce lo cogliamo con uno scheletro d’ali, la sua figura assomiglia a quella di un aeronauta degli anni trenta, uno scienziato pazzo o un giovane dark disequilibrato; calato nella vita normale, Icaro prova a vivere un’altra possibilità, in un mondo di cui non conosce le leggi. La sua vicenda ci parla del giudizio della società, che condanna chi non rispetta le regole, e del coraggio del tentare, ancora una volta, per vivere. Una performance poetica e ricca di suggestioni aperte sull’oggi, arricchite dalla forza scenica di Serena Gatti, attrice e regista formatasi alla scuola del grande teatro fisico di tradizione Grotowskiana, e Raffaele Natale, compositore e musicista e performer che coniuga la ricerca con la tradizione. Insieme nell’esperienza di Azul Teatro incrociano diverse forme di arte, come teatro, musica, danza, e poesia. Il progetto è stato sostenuto in residenza dalla Tenuta dello Scompiglio e da Spam di Roberto Castello. Biglietti intero 13 €, ridotto 10 €, carta dello studente 8 €, disponibili in tutte le prevendite Box Office Toscana e Ticketone www.ticketone.it e presso gli uffici da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e mercoledì e venerdì anche dalle 16 alle 19 e un’ora prima dello spettacolo. Info tel 3458212494 biglietteria@lacittadelteatro.it www.lacittadelteatro.it

Secondo appuntamento con le residenze del Bando #CREA dedicato ai piccoli, domenica 13 gennaio ore 17 (unica replica) per Domenica a Teatro con La Gazza ladra , la vera storia di Pico Pico e di come Gioacchino Rossini divenne un grande musicista, di Francesco Niccolini, regia Emanuele Gamba, una produzione Arca Azzurra | L’asina sull’isola , con la collaborazione della Lele Luzzati Foundation. Se Gioacchino Rossini fosse stato bambino ai nostri giorni, in un mondo brutto e sporco e cattivo, non abbiamo dubbi: avrebbe affidato al suo amico Pico Pico la salvezza del mondo. E non abbiamo dubbio nemmeno che Pico Pico avrebbe coinvolto un esercito di ragazzini in questa opera di salvezza, perché solo i bambini – si sa – possono salvare il mondo. Perché salvarlo è un’impresa molto impegnativa, e tutto sulle spalle di una sola gazza non può stare. Un’avventura piena di coliri che vede protagonisti il piccolo Gioacchino e una gazza ladra e magica, insieme per riportare la vita sul pianeta. Biglietti intero adulto 7.50 €, bambino 6.50 €, ridotto convenzioni 6.50 €, adulto, bambino 5 €

Fonte: Città del Teatro di Cascina

Tutte le notizie di Cascina