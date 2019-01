Codice verde domani a Firenze, ma rischio formazione di ghiaccio

Codice verde domani, mercoledì 9 gennaio, a Firenze. Il nuovo bollettino del Cfr (Centro funzionale regionale) non prevede fenomeni intensi e pericolosi ma per il freddo c'è la possibilità che si formi ghiaccio sulle strade.

In Toscana si segnalano già a partire da stasera, e fino a domani mattina, temperature ampiamente sottozero. Sarà quindi possibile la formazione di ghiaccio per condizioni locali, per le quali non è previsto emissione di codice giallo (in assenza di acqua o neve al suolo per le precipitazioni dei giorni precedenti).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze