'Colleziona' barattoli di marijuana, arrestato 23enne

Un 23enne è stato arrestato nella notte a Lucca per il gran quantitativo di marijuana rinvenuta nella sua abitazione. L'uomo ne coltivava diversi tipi ed è stato beccato dai carabinieri di Lucca durante il controllo in auto con un amico. In un pacchetto di sigarette c'erano alcuni grammi di marijuana e hashish, nel bagagliaio c'erano invece alcuni sacchi di terriccio e diverse confezioni di semi di canapa indiana. A casa del giovane sono stati trovati barattoli con etichette diverse per il tipo di marijuana. In totale sono stati rinvenuti 800 grammi. Il 26enne che era a bordo dell'auto è stato denunciato per quantitativi più modici.

