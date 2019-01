Il Comune cerca un istruttore amministrativo e contabile: il bando

Oggi, 8 gennaio 2019, il Comune di Quarrata ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un “Istruttore amministrativo contabile”, categoria “C1”.

Per partecipare al concorso occorre un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la conoscenza della lingua inglese e delle più diffuse applicazioni informatiche.

Il bando di concorso rimarrà aperto 30 giorni: il termine è infatti fissato per le ore 12.00 del 7 febbraio 2019.

Le domande potranno essere presentate, entro questa data, direttamente al Comune di Quarrata (via Vittorio Veneto, 2) in forma cartacea; via pec (comune.quarrata@postacert.toscana.it); tramite raccomandata con avviso di ricevimento; online attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi, cioè la tessera sanitaria attivata).

La graduatoria rimarrà aperta secondo i termini di legge per una durata minima di tre anni.

Per conoscere tutti i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso è necessario consultare il bando sulla home page del Comune di Quarrata, nella sezione “news”.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

