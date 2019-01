Concerto di beneficenza a Calenzano, tutto esaurito per il Soprano Daria Masiero

Tutto esaurito il primo dell’anno per il tradizionale concerto lirico al Teatro Manzoni, il cui ricavato è stato destinato al Fondo Bordoni per le emergenze socio-sanitarie.

È stato un momento di grande musica, con il Soprano Daria Masiero e il Tenore Chen Hai che hanno incantato il numeroso pubblico, attraverso un viaggio nelle famose arie della tradizione lirica, dalle liriche da camera di Francesco Paolo Tosti, il grande melodista amato dalla Regina Vittoria, passando per le più belle romanze dell’immortale Giacomo Puccini per sciogliersi nelle note festive dell’immancabile Brindisi di Traviata.

L’ingresso era gratuito, con offerta a favore del Fondo Riccardo Bordoni. In tutto sono state raccolte 680 euro, che il Fondo utilizzerà, in collaborazione con il Fondo Unitario Onlus, per sostenere nuclei familiari calenzanesi attraverso aiuti economici, assistenza alimentare, rateizzazione bollette, anticipo caparre per affitti, microcredito per famiglie non bancabili.

Fonte: Comune di Calenzano - ufficio stampa

