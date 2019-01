Contributi a famiglie con minori disabili, ecco come presentare domanda

Il Comune, in ottemperanza alla Legge 104/1992 che tutela le famiglie con figli minori disabili, si occupa della procedura di erogazione di aiuti economici stabiliti, con la Legge Regionale n. 73/2018, per un contributo economico annuale pari a 700 euro, per il triennio 2019-2021.

Gli interessati devono presentare domanda al Comune di residenza entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. La modulistica è scaricabile all'indirizzo http://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Famiglie-e-Minori/CONTRIBUTI-REGIONALI-A-FAVORE-DELLE-FAMIGLIE-CON-FIGLI-MINORI-DISABILI-L.R.-73-2018.

Ulteriori informazioni contattando lo 0577 – 292496, o inviando mail a sara.bendinelli@comune.siena.it.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

