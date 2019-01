Disegna il drappo del 47° Palio di San Rocco: in palio 600 euro

Anche quest’anno, torna il concorso artistico che la Pro loco “Marsilio Ficino” dedica alla realizzazione del drappo che caratterizzerà la prossima edizione del Palio di San Rocco, la numero 47 . Per partecipare occorre consegnare, entro le 12 dell’8 febbraio, i propri bozzetti in busta chiusa presso lo sportello dell’associazione, situato al piano terra del Palazzo Pretorio (piazza San Francesco 16, Figline). L’orario di apertura è dalle 10,30 alle 12,30 di martedì e venerdì. Le opere possono essere inviate anche tramite posta raccomandata A/R. Ogni bozzetto deve essere accompagnato da una presentazione scritta dell’autore, contenente nome e cognome, una breve biografia, recapito telefonico e indirizzo, dove far pervenire eventuali comunicazioni, copia della ricevuta del bonifico del versamento dei 20 euro. I bozzetti saranno valutati da una commissione composta dal Presidente della Pro Loco e da esperti d’arte a vario titolo.

Queste le caratteristiche dei bozzetti da realizzare: devono misurare 50x25 cm, devono essere realizzati a mano, avere un’iconografia che richiami Figline e il Palio di San Rocco, raffigurare gli stemmi delle quattro contrade cittadine e contenere la scritta “Quarantasettesimo Palio di San Rocco Città di Figline”. Per ogni bozzetto, al momento della consegna, devono essere versate alla Pro Loco 20 € (venti).

Tale erogazione può essere fatta direttamente in sede, al momento della consegna, o tramite bonifico intestato a Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, con IBAN IT 97I0842505463000031134851 (causale: consegna bozzetto Palio 2019).

Il vincitore sarà proclamato entro il 15 febbraio e a lui spetterà un corrisposto lordo di 600 € (seicento) in seguito alla presentazione di notula o fattura. Il drappo di tela, invece, dovrà esser consegnato entro il 15 marzo e dovrà misurare 1x2 m. Il materiale per la realizzazione del drappo è interamente a carico dell’artista. Una volta realizzata, la tela verrà utilizzata per il confezionamento finale del Palio, a cura della Pro Loco.

Tutti i bozzetti così come il drappo, una volta consegnati, diventeranno proprietà della Pro Loco Marsilio Ficino, che si riserva di esporli in mostre, di utilizzarli per la pubblicazione a mezzo stampa o online al fine di promuovere l’evento e di dare visibilità agli autori nei modi che riterrà opportuni. Ciascun artista invece – che si fa garante dell’originalità dell’opera in concorso - si impegna a non pubblicare, diffondere o rendere nota a terzi con qualunque mezzo, neppure parzialmente, l’immagine raffigurata nel proprio bozzetto prima della proclamazione del vincitore, pena l’esclusione dal concorso.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa

