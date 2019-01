Dl sicurezza, protesta del Comitato Inquilini davanti la prefettura di Firenze

"La questione dell’immigrazione è ad oggi al centro delle politiche di governo, che da mesi tortura chi cerca di arrivare in Italia con la chiusura dei porti e allo stesso tempo espelle migliaia di persone dai circuiti dell’accoglienza.

Il recente Decreto Sicurezza del ministro Salvini di fatto criminalizza la condizione di immigrato e rende ancor più difficile accedere tanto al rilascio del permesso di soggiorno quanto alla richiesta della cittadinanza italiana.

Va a peggiorare ulteriormente leggi che già determinavano una situazione di ricatto permanente sul lavoro e di grossi problemi legati alla casa e all’accesso ai servizi di base. Crediamo sia necessario prendere parola contro questi provvedimenti che rendono ogni giorno la vita impossibile a migliaia di persone.

I recenti peggioramenti si vanno a sommare ad una situazione già molto dura in cui i ritardi, le complicazioni e i ricatti negano diritti e accesso ai servizi di base, tra questi la libertà di muoversi regolarmente al di fuori del territorio italiano.

Dentro questo contesto si pone la questione del rilascio dei Titoli di Viaggio, che i cittadini somali con il riconoscimento della protezione sussidiaria si vedono quotidianamente negati dalla Questura di Firenze da ormai molti mesi, a differenza di quanto accade in molte altre città italiane. Potersi spostare in altri paesi è un diritto riconosciuto ai titolari di protezione internazionale, ma il mancato rilascio dei documenti nega questa possibilità.

Per questo motivo mercoledì 9 manifesteremo fin sotto la Prefettura, per richiedere il rilascio dei Titoli di Viaggio e per prendere parola in merito al razzismo dell’attuale governo e alle enormi difficoltà che l’attuale e i precedenti governi hanno creato ai cittadini stranieri nell’accesso ai documenti e ai diritti."

Comitato Inquilini Firenze

