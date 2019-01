Dodgeball, 5 atleti empolesi in Nazionale per il campionato in Repubblica Ceca

Sono state pubblicate ieri dall’Associazione Italiana Dodgeball le convocazioni per il Central European Championship che si svolgerà questo a Marzo in Repubblica Ceca. Sono ben 5 gli empolesi che faranno parte della nazionale italiana! C’è infatti la riconferma di Simone Neri come coach della nazionale mista (terzo evento internazionale per lui), il ritorno del capitano e presidente dell’Empoli Swarm Alessandro Gozzi (quinta convocazione per lui, al debutto nella nazionale mista), e 3 esordi assoluti con Matteo Bracaloni (nazionale maschile), Annunziata Ferrulli (nazionale femminile) e Lucrezia Santoni (nazionale femminile e mista). A loro ed alla società Empoli Swarm vanno le nostre congratulazioni! Che questa nuova avventura per i colori giallo-neri del dodgeball della nostra città abbia inizio!

Fonte: Empoli Swarm

Tutte le notizie di Empoli