Doppio ruolo per Veronica Pivetti: Viktor und Viktoria al 'Manzoni'

Inizio spumeggiante per il 2019 al Teatro Manzoni di Pistoia che ospita, dall’11 al 13 gennaio, la commedia con musiche VIKTOR UND VIKTORIA, per la regia del toscano Emanuele Gamba e l’interpretazione di un cast brillantissimo, capitanato da un’attrice molto amata dal pubblico, Veronica Pivetti, che si cimenta nell’insolito doppio ruolo, nato sul grande schermo e per la prima volta sulle scene italiane nella sua versione originale firmata da Giovanna Gra.

Con lei in scena, Giorgio Borghetti, Yari Gugliucci e Pia Engleberth, Roberta Cartocci, Nicola Sorrenti. Lo spettacolo, prodotto da a.ArtistiAssociati e Pigra srl, si ispira all’omonimo film tedesco girato da Rheinhold Schunzel nel 1933 ma la trama è nota soprattutto grazie al remake cinematografico del 1983, firmato da Blake Edwards, protagonista Julie Andrews proprio nel ruolo che è ora l’occasione del ritorno a teatro di Veronica Pivetti, per la prima volta al Manzoni. Scene, costumi e luci sono, rispettivamente, di scene Alessandro Chiti, Valter Azzini, Alessandro Verazzi; musiche originali e arrangiamenti sono firmati da Maurizio Abeni.

Sabato 12 gennaio (ore 17,30) la Biblioteca San Giorgio torna ad ospitare un incontro del ciclo “Il teatro si racconta”, aprendo le porte dell’Auditorium Terzani alla compagnia di Viktor und Viktoria; conduce Elisabetta Berti, giornalista de “La Repubblica” (ingresso libero).

La Berlino degli Anni Trenta della Repubblica di Weimar fa da sfondo ad una vicenda che, con leggerezza, arriva in profondità. Il mondo dello spettacolo non è sempre scintillante e quando la crisi colpisce anche gli artisti devono aguzzare l’ingegno. Ecco allora che Viktoria, talentuosa cantante disoccupata, si finge Viktor e conquista le platee… ma il suo fascino androgino scatenerà presto curiosità e sospetti. Tra battute di spirito e divertenti equivoci si legge la critica ad una società bigotta e superficiale (la nostra?) sempre pronta a giudicare dalle apparenze.. Una spassosa Veronica Pivetti ci racconta e ci canta una storia piena di qui pro quo, cambi di sesso, di persona e di intrecci sentimentali senza esclusione di colpi.

L’attrice disoccupata Susanne Weber (Veronica Pivetti) approda a Berlino. Ha fame, freddo ed è delusa dall’amore. L’incontro con un collega italiano, Vito Esposito (Yari Gugliucci) sembra cambiarle la vita. Mentre la città subisce gli umori dei nazionalsocialisti di Hitler, Susanne e Vito condividono fame, scene e battute fino a scambiarsi le rispettive identità. È per l’affamata ditta che Susanne diventa Viktor und Viktoria, affascinante en travesti dotato di uno stravagante fallo di cotone che nasconderà il suo segreto. In una brillante compagnia capitanata dalla Baronessa Ellinor Von Punkertin (Pia Engleberth) in cui spiccano Lilli Shultz, ballerina (Roberta Cartocci) e il giovane attrezzista Gerhardt (Nicola Sorrenti), Viktor und Viktoria conquista il mondo. Tornata a Berlino, un incontro fatale con il conte Frederich Von Stein (Giorgio Borghetti) colpisce Susanne che sarà costretta a fare le sue scelte mentre in città la situazione politica degenera. Riuscirà Susanne ad abbandonarsi al suo inaspettato amore senza che ciò le risulti fatale?

