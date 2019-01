Due carrozzine donate dai commercianti pontederesi al pronto soccorso dell'ospedale Lotti

I commercianti di via Roma sud, grazie all’iniziativa “Pacco Verde”, hanno donato al pronto soccorso del Lotti, due carrozzine per i pazienti. La consegna è avvenuta oggi alla presenza del personale, del direttore sanitario, Renato Colombai, della primaria, Laura Spisni. “Siamo lieti di consegnarvi questo piccolo dono offerto da alcuni commerciati di via Roma sud”. Si legge nel biglietto di auguri. “E’ una piccola cosa, i tempi sono duri e non tutti hanno potuto contribuire, ma speriamo che in qualche modo faciliti il vostro lavoro che sappiamo benissimo essere svolto al meglio delle vostre possibilità in un reparto che è forse il più difficile dell’ospedale tutto”. “Vi offriamo – continua il messaggio – una piccola cosa ma ci auguriamo sia il segno della nostra vicinanza tutti voi, e anche per dirvi grazie”.