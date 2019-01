I vigili del fuoco di Siena sono intervenuti questa mattina per l'incendio di un autocarro adibito al trasporto di autovetture, sull'autostrada A1 al km 405+300, nel Comune di Chiusi. Non si segnalano persone coinvolte e per tutta la durata delle operazioni, il traffico ha subito solo rallentamenti. Sul posto Polizia Stradale di Arezzo e personale società Autostrade.

