A fuoco un appartamento: una persona ustionata, due anziane 'bloccate' in terrazza

I vigili del fuoco di Pistoia stanno intervenendo in Comune di Serravalle Pistoiese, aCasalguidi, in Viale Europa, per un incendio scaturito all'interno di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina di 3 piani. Una persona è rimasta leggermente ustionata ed è stata presa in carico dal personale sanitario del 118, mentre due persone anziane che si trovavano al piano superiore rispetto a quello interessato dall'incendio si sono rifugiate sulla terrazza, per poi essere evacuate dalla squadra dei vigili del fuoco con l'ausilio dell'autoscala. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri.

