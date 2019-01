Incendio Monte Serra, domani richiesta di scarcerazione per Franceschi

Domani, 9 gennaio, si terrà l'udienza di riesame per ottenere la revoca degli arresti in carcere per Giacomo Franceschi, volontario in cella dallo scorso 18 dicembre con l'accusa di essere il responsabile dell'incendio del Monte Serra, che ha avviluppato 1.500 ettari di boschi nelle fiamme, bruciando 15 milioni di euro. Ne dà notizia la Nazione. Giacomo Franceschi faceva parte dell'associazione dei volontari anti-incendio Logli, che potrebbe costituirsi parte civile. La difesa ha chiesto al Tribunale del Riesame di far uscire dal carcere Franceschi con una misura cautelare alternativa alla detenzione, come quella degli arresti domiciliari, ma non in casa dei genitori a Calci. Si ipotizza la possibilità di essere detenuto in casa di un parente lontano da Calci. Nella richiesta della difesa sostenuta dall'avvocato De Giorgio, la lontananza dai luoghi colpiti dalle fiamme dimostrerebbe la volontà di non ripetere le azioni di cui è accusato.

Tutte le notizie di Calci