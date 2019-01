La tennista empolese Vanessa Fratila vince il torneo internazionale Under 12 Lemon Bowl

Vittoria di grande prestigio della tennista empolese Vanessa Fratila alla 35a edizione del torneo internazionale 'Lemon Bowl', nella categoria Under 12 femminile, disputato a Roma sui campi del circolo New Penta 2000. La piccola atleta, entrata a 6 anni nell'Empoli Tennis School dove è stata guidata dal maestro Manilo Baggiani, ha conquistato il trofeo nella più importante manifestazione giovanile organizzata in Italia, inanellando cinque successi compreso quello in finale sulla romana Fabiola Marino. Vanessa, che da oltre un anno si allena a Pontedera presso l'Accademy 'Leonardo Azzaro', si è qualificata per la sfida decisiva estromettendo con facilità al primo turno la svizzera Sara Grasso col punteggio di 6/1 6/0, mentre negli ottavi ha superato in rimonta Gaia Mais, tesserata col MD Team della Scuola di tennis federale, per 3/6 6/3 6/2. Nei quarti, la Fratila ha piegato Giuliana Giardina del Tc Siracusa con un doppio 6/4; quindi, in semifinale, si è imposta su Sara Macchione, altra componente del MD Team della Scuola di tennis federale, in una partita molto combattuta, per 6/3 6/7 6/4.

Poi, nel match cruciale, Vanessa Fratila ha affrontato la beniamina del pubblico di casa Fabiola Marino, portacolori dell'Eur Sporting Club, prevalendo 6/3 7/6. Un allenatore federale, presente alla finale, ha speso per Vanessa belle parole: “Di sicuro, la Fratila ha buone capacità tecnico-tattiche che comunque possiamo ancora migliorare, lavorandoci”. A complimentarsi con la neo campionessa Under 12 della 'Coppa dei Limoni' c'erano pure i tecnici che hanno favorito i suoi progressi, grazie ai quali ha potuto vincere numerosi tornei organizzati in Toscana. Anzitutto, Manilo Baggiani, da cui è stata incamminata al tennis; Leonardo Azzaro, col quale ha imparato a correre; suo padre Ruben Fratila, che segue dovunque la figlia e le augura: “Adesso, tutti insieme, facciamola volare”.

