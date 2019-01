Sarà effettuato l'esame del Dna per individuare chi ha posato i lacci metallici per la cattura di cinghiali e ungulati nel Grossetano, all'interno della tenuta di Pescaia. I carabinieri forestali sono intervenuti dopo aver trovato una femmina di cinghiale di 70 kg circa legata al laccio. In zona sono stati trovati altri sette lacci dello stesso tipo.

