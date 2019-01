"Leggere per leggere" laboratorio per gli studenti in Biblioteca comunale

Le classi seconde della scuola secondaria “E. Fermi” di Limite sull’Arno sono state ospitate questa mattina all’interno della biblioteca comunale “P. Neruda”, nell’ambito del progetto “Leggere per leggere” promosso dalla rete REA.net per avvicinare alla lettura i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo grado dell’Empolese-Valdelsa e del medio Valdarno.

Il progetto mira a diffondere tra i ragazzi opere e autori del panorama editoriale contemporaneo riguardanti tematiche vicine al mondo dell’adolescenza; l’iniziativa mira anche a promuovere una frequentazione più costante e dinamica delle biblioteche, in rapporto con gli istituti scolastici.

Le classi seconda B, C e D della “E. Fermi”, accompagnate dalle insegnanti Claudia Ciampalini, Olivia Arzilli e Maria Teresa Pirozzi, hanno letto nel corso dell'anno scolastico i libri "Cento passi per volare" e "La luna è dei lupi" di Michele Festa, uno scrittore molto noto negli ultimi anni, premiato nel 2014 con il "Magic Pearl National Award" al Festival Internazionale della Letteratura di Sofia e anche autore di reportage sulla natura per la Rai.

In "La luna è dei lupi" (2015), viene data voce a un branco di lupi dei Monti Sibillini, la loro storia e le peripezie che affrontano, la necessità di trovare da mangiare, la caccia e la natura, il rapporto tra i lupi e gli esseri umani, fino all'amicizia con loro di una delle protagoniste, Greta, a dimostrazione della metafora della condizione umana tra conflitti e amicizia, istinto, ragione e pregiudizi.

In "Cento passi per volare" (2018) la storia si dipana intorno alla figura di Lucio, un ragazzo di 14 anni che da piccolo ha perso la vista ma ricorda i colori, le forme e le cose. Ama la montagna, ove tutto è amplificato, e durante una passeggiata incontra Zefiro, un aquilotto rapito da alcuni bracconieri. Si tratta di un romanzo intorno alla decodificazione dei messaggi segreti della natura e alla ricchezza della normalità di chi non riesce a vedere.

L’incontro in biblioteca è stato articolato come un laboratorio di approfondimento tematico di stili, trame, espedienti narrativi e generi letterari degli autori, potenza e significato della lettura.

Il Comune di Capraia e Limite ha aderito anche quest'anno al progetto "Leggere per leggere" e contribuisce alla diffusione dei testi acquistandone delle copie per la biblioteca, anche per i bambini con dislessia o DSA ( disturbi dell'apprendimento).

Nel mese di marzo è previsto un incontro delle classi con l’autore Giuseppe Festa.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

