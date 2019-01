"Lucca Film Festival e Europa Cinema"2019: iscrizioni aperte per lungometraggi e cortometraggi

Aperte le iscrizioni dei concorsi per lungometraggi e cortometraggi del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019, la manifestazione internazionale di cinema in programma dal 13 al 21 aprile a Lucca e Viareggio, tra gli eventi di punta delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La manifestazione “Lucca Film Festival e Europa Cinema” - che nel corso degli anni ha portato in Toscana i grandi nomi del cinema internazionale da Oliver Stone a David Lynch, da George Romero a Terry Gilliam - apre le iscrizioni ai concorsi competitivi nello spirito e tradizione del festival da sempre impegnato a valorizzare produzioni contemporanee indipendenti, per lo sviluppo della filiera della distribuzione cinematografica internazionale (così propone un bando di selezione grazie a cui registi da tutto il mondo potranno candidare i propri film alla sezione competitiva).

Concorso Lungometraggi

Il concorso di lungometraggi alla sua quarta edizione è una competizione di lungometraggi, in prima italiana, che concorreranno per due premi: il Miglior lungometraggio (3000 euro), assegnato da una giuria composta da personalità del mondo cinematografico e accademico, e Miglior lungometraggio – giuria studentesca, conferito da una giuria di studenti universitari. I film dovranno essere iscritti entro le 24.00 del 7 marzo 2019; le 14 pellicole selezionate saranno inserite nella programmazione del festival. Per le opere iscritte non ci sono confini di genere o argomento: unici requisiti per i lavori presentati saranno una durata minima di 60 minuti e l’essere stati distribuiti non prima del 2018. I film dovranno inoltre essere anteprime nazionali e dunque non aver mai partecipato a festival in Italia, aver figurato su piattaforme online aperte al pubblico o essere stati in alcun modo proiettati o distribuiti in Italia. Per partecipare è necessario inviare uno screener online del lavoro (corredato da una lista dialoghi in inglese in caso né il parlato né i sottotitoli siano in italiano). Nella precedente edizione ad aggiudicarsi il premio come miglior film è stato The Cannibal Club di Guto Parente (Miglior lungometraggio) e Gutland di Govinda Van Maele (Miglior lungometraggio giuria studentesca)

Il comitato di selezione di questa edizione sarà composto da Nicolas Condemi, Stefano Giorgi e Martino Martinelli. Le pellicole selezionate saranno annunciate (tramite e-mail e sul sito della manifestazione) entro il 20 marzo 2019, e successivamente proiettate nei cinema che l’anno prossimo ospiteranno il festival (info: featurecompetition@luccafilmfestival.it ). Il bando completo del concorso è disponibile sul sito del festival:www.luccafilmfestival.it/iscrizione-concorso-lungometraggi-2019.

Concorso Cortometraggi

Confermata per il tredicesimo anno consecutivo anche la storica sezione dedicata alla competizione dei corti, anch’essa con un premio in denaro per l’opera vincitrice, del valore di 500 euro. Sono più di 300 i lavori che ogni anno arrivano al vaglio del comitato di selezione; tra gli autori anche nomi celebri, come quello di Adan Jodorowsky, figlio del celeberrimo artista cileno, ma anche registi del calibro di Luca Ferri, Adriano Valerio, Giuseppe Boccassini e tra i vincitori delle ultimi edizioni il concorso corti annovera "Death in a Day" della regista Lin Wang, il visionario "Movements Arising from Different Relationships/Between Regularity and Irregularity 2" tra le menzioni speciali e infine "Hoissuru" di Armand Rovira, vincitore indiscusso della scorsa edizione. Pur rimanendo la sperimentazione il fil rouge del concorso, non ci sono confini di genere o argomento: unico limite, una durata massima di 29 minuti. Anche in questo caso c’è tempo per candidare le proprie opere fino alle 24.00 del 7 marzo 2019, inviando il lavoro in copia fisica (DVD, Blu-ray, pennetta usb) all'attenzione di Rachele Pollastrini presso via dei Cucchi n°275 San Pietro A Vico CAP 55100 Lucca (Italia), o sotto forma di link a competition@luccafilmfestival.it. Ogni partecipante potrà presentare fino a quattro opere. Le opere selezionate saranno annunciate (tramite e-mail e/o sul sito della manifestazione) entro il 20 marzo 2019, e successivamente proiettate nei cinema che l’anno prossimo ospiteranno il festival. Il bando completo del concorso è disponibile sul sito del festival: http://www.luccafilmfestival.it/iscrizione-al-concorso-di-cortometraggi-2019/ .

Inoltre, anche quest’anno è confermata la presenza della Giuria popolare del concorso di lungometraggi e della Giuria studentesca universitaria per il concorso di lungometraggi e per quello di cortometraggi. Le iscrizioni sono già aperte, per iscriversi basta inviare una mail all’indirizzo: segreteria@luccafilmfestival.it entro e non oltre il 6 aprile 2019.

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema, presieduto da Nicola Borrelli, è tra gli eventi di punta delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Banca Generali e Banca Pictet sono i Main Sponsor della manifestazione e le mostre sono prodotte con il sostegno di Societe Generale. Il festival è realizzato grazie anche al Bando Funder35 e si avvale inoltre del supporto di Gesam Gas & Luce S.p.A, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar S.p.A, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Luccaorganizza, Il Ciocco S.p.A, Istituto Luce Cinecittà S.r.l., Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Comune di Lucca, Comune di Viareggio, Provincia di Lucca e della collaborazione e co produzione di Martinelli Luce, Cantina Campo alle Comete, Teatro del Giglio di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Puccini Museum - Casa Natale, Fondazione Carlo Ludovico Ragghianti, Fondazione UIBI, CNA Cinema e Audiovisivo Toscana, Università degli Studi di Firenze, Istiuto Luigi Boccherini e Liceo Artistico Musicale e Coreutico Augusto Passaglia. Si ringraziano anche Lucca Comics & Games, la Direzione Regionale di Trenitalia, Unicoop Firenze, Confcommercio delle Province di Lucca e Massa Carrara, il Corso di Laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa e Photolux Festival per la collaborazione.

Il Lucca Film Festival e Europa Cinema è un evento a cadenza annuale di celebrazione e diffusione della cultura cinematografica. Attraverso proiezioni, mostre, convegni e concerti – spaziando dal cinema sperimentale al mainstream – il festival riesce a coinvolgere ogni anno un pubblico sempre più ampio. Nel corso delle edizioni il Festival è riuscito a distinguersi tra i tanti mediante programmazioni audaci, ma al contempo attentamente studiate; è stato capace di omaggiare personalità affermate del mondo del cinema, di riscoprirne altre e “scommettere” su di nuove. A coronare il tutto contribuiscono le belle cornici di Lucca e Viareggio, città in cui il festival si è ormai imposto diventando un appuntamento atteso ed imperdibile in Italia e in Europa.

Fonte: Lucca Film Festival e Europa Cinema - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lucca