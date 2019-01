ABC Castelfiorentino, l’Under 20 si impone su Colle 105-30 e difende il primo posto

Inizia con un importante acuto casalingo il girone di ritorno dell’Under 20 di Francesco Ferazzi che tra le mura amiche si impone su Colle con un perentorio 105-30 riscattando la sconfitta subita all’andata, ma soprattutto difendendo il primo posto in classifica. Ben sette i gialloblu in doppia cifra, a dimostrazione di quanto l’intera squadra abbia perfettamente girato in questo rientro dopo la sosta natalizia.

La formazione castellana, infatti, mette le cose in chiaro fin dalla palla a due: un parziale di 32-12 nella prima frazione dà il via alle danze e soprattutto indirizza immediatamente il match. Nel secondo quarto la corsa gialloblu prosegue con un altro pesante break (25-8) e all’intervallo il tabellone segna 57-20. Di fatto la partita è già decisa, ma i ragazzi di Ferazzi non accennano a frenare la corsa e nella terza frazione piazzano il break letale: al 30′ siamo sul 90-24 e nell’ultimo quarto si gioca soltanto per fissare il punteggio.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – COLLE BASKET 105-30

Parziali: 32-12, 25-8, 33-4, 15-6

Tabellino: Lazzeri 5, Ciampolini 10, Cantini 16, Daly 11, Belli 15, Tavarez, Meoni 4, Tozzi 10, Ticciati 18, Castellacci 3, Calamassi 13, Cavini. All. Ferazzi.

