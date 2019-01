Domani mercoledì 9 gennaio è in programma una manifestazione con corteo promossa dal collettivo IAM (Iniziativa Antagonista Metropolitana). Il concentramento dei partecipanti è previsto per le 9.30 in via della Fortezza poi il corteo si snoderà lungo via del Pratello, via Guelfa e via Cavour con arrivo nei pressi della sede della Prefettura. Sono quindi possibili disagi alla circolazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze