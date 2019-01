Per 'Metti un libro sottobraccio' presi in prestito oltre 60 libri al giorno

Si chiude con successo “Metti un libro sottobraccio”, l’iniziativa di promozione della lettura che si è svolta presso la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini durante le festività natalizie.

“In questa edizione l’iniziativa ha superato se stessa arrivando a quota 1.246 prestiti in soli venti giorni di apertura al pubblico - dice l’assessore alla cultura Nicola Berti - Una media di oltre sessanta libri al giorno dati in prestito e numeri ancora più positivi rispetti a quelli delle edizioni precedenti. Rispetto al 2017 infatti abbiamo avuto un incremento del 45%”.

“Metti un libro sotto braccio” è infatti alla sua terza edizione nel periodo natalizio (due sono state quelle per le festività di Pasqua. La stessa iniziativa nel 2016 si è chiusa con 532 prestiti e nel 2017 con 856 prestiti. In concreto con “Metti un libro sottobraccio” chi prende libri o dvd in prestito nel periodo di attivazione (che è stato questa volta dal 10 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019) partecipa all'estrazione di tre premi che in questo caso sono tre abbonamenti alla stagione concertistica al teatro Politeama messi a disposizione della Fondazione Elsa.

“Oltre ad essere una idea per promuovere la lettura e per fidelizzare gli utenti – spiega l’assessore - con ‘Metti un libro sottobraccio’ intendiamo anche rafforzare il legame fra i luoghi della città, in questo caso fra biblioteca e teatro Politeama. In realtà questa tipologia di iniziative è stata accolta negli anni da un crescente successo e ch si colloca all’interno di una progettualità generale che ha investito la biblioteca comunale con molteplici azioni. Dai nuovi arredi alla costante ricerca del confort, all’aumento del patrimonio librario, alla qualità di incontri, eventi, manifestazioni e rassegne per i bambini e per le scuole. Il trend in questi anni è stato positivo su tutti i fronti”.

“Questo percorso di valorizzazione – chiude Berti - proseguirà ancora e già è in programma una ulteriore novità che interesserà gli spazi dedicati ai bambini con l’obiettivo di far crescere sempre di più la nostra biblioteca promuovendo la fruizione dei più piccoli e delle loro famiglie”.

Intanto si pensa all’estrazione di “Metti un libro sottobraccio”. Il sorteggio dei tre vincitori si svolgerà giovedì 10 gennaio alle 17,30 nel salone della biblioteca.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

