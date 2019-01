Muore nel sonno l'imprenditore Roberto Mazzoni, domani i funerali

È morto Roberto Mazzoni, storico titolare della Pisanpack di Ghezzano azienda specializzata nella vendita degli accessori per party, sia in carta che in plastica, addobbi, decorazioni e gadgets, con sede a San Giuliano Terme. Colpito da un malore nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, Mazzoni ha chiesto aiuto alla compagna che ha allertato il 118, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sportivo e impegnato per la città Roberto Mazzoni aveva 76 anni e molti di questi li aveva dedicati allo sport e al volontariato. Era stato presidente del Ghezzano calcio, società calcistica cittadina e istruttore di arti marziali. Lascia la compagna e i figli Luca, Barbara e Valentina.

I funerali si terranno domani alle 10 alla chiesa di San Lorenzo alle Corti, in via Rodolfo Berretta, a Cascina.

