Natale magico a Empoli, quasi mezzo milione di visitatori

“Ormai è sulla bocca di tutti: un “Natale” come quello di quest’anno, a Empoli, non si era mai visto. Un successo incredibile, che va ben oltre le pur rosee previsioni della vigilia e che, per certi versi, ha stupito anche gli stessi organizzatori. Lo dicono i social (incredibile ma vero) ma lo ribadisce, allo stesso tempo, il privato cittadino che trovi per strada e/o lo storico commerciante del “Giro” che si affaccia alla vetrina: gli ultimi 40 giorni sono stati davvero straordinari per la città di Empoli. Si è vissuta una atmosfera magica, quasi fiabesca, con grande partecipazione di famiglie e bambini. Anche i numeri che hanno messo insieme Confesercenti ed Associazione Centro storico, sono eloquenti, e sanciscono come non solo l’evento sia piaciuto a grandi e piccini, ma abbia contribuito, e non poco, anche ad un rilancio commerciale del “Giro”.

Vediamoli comunque :

- 425.000 visitatori

- 14.875.000 fatturato complessivo PMI del centro cittadino

- 12.500 Ticket Pista Pattinaggio e giostre Piazza Matteotti

- 9.500 Ticket Fabbrica dei Giocattoli Piazza Farinata degli Uberti

- 6.500 Ticket “Magico Mondo di Babbo Natale”, via del Papa

- 12.000 Ticket trenino itinerante

- 150.000 foto “Selfie Station”

- 15-20% aumento vendite rispetto anno precedente

I dati sono più che eloquenti: la grande partecipazione di pubblico ha fortunatamente avuto anche un risvolto di natura commerciale, come peraltro testimonia anche il buon trend dei saldi registrato in questi ultimi giorni. Noi comunque non ci fermiamo certo qui, stiamo già cominciando a ragionare su Natale 2019! Ma su questo, statene certi, avremo modo di ritornare nei prossimi giorni, a partire dalla prossima assemblea pubblica dei commercianti convocata, assieme all’ amministrazione Comunale, per il 21 Gennaio”

Brenda Barnini, sindaco di Empoli: "Il Natale 2018 sarà ricordato come il più bel Natale degli ultimi 30 anni a Empoli. È un traguardo raggiunto da tutta la città, frutto di un lavoro di squadra che ha visto i commercianti e l’amministrazione comunale credere insieme nella scommessa di rilanciare il ‘Giro d’Empoli’. Tutti gli empolesi sono felici e orgogliosi di vedere la nostra città così viva e piene di gente. Ma non ci fermiamo qua. Questa era sola la prima edizione di una grande manifestazione che vogliamo far crescere sempre di più”.

Marco Carpignani e Nicola Nardini, rispettivamente Presidente di Confesercenti-Empoli e Associazione centro storico, “colgono infine l’occasione per ringraziare il Comune di Empoli non solo per il sostegno economico all’evento, ma anche per averci creduto sin dall’inizio supportandolo politicamente e anche mettendo in campo le risorse organizzative necessarie a tale scopo”.

Un ringraziamento a Regione Toscana, Parlamento Europeo, Jet’s, Ass. Porte Aperte Onlus, Radio Lady, Canale 50, La Nazione, Il Tirreno, Promoeventi, Misericordia, Creative trend, per il supporto e i patrocini. Un ringraziamento anche a: Main Sponsor: Agenzia Generali Ramacciotti e Chianti Banca General Sponsor: Timenet, Birindelli, Scotti, Mb auto/Eurocar, Ristorante la Fortuna, Bi-Ba Calzature, Colorificio Cappelli, Lowengrube, Vitaldent

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli