Tre giorni di 'open day' alla scuola media di Sovigliana

Sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 (presentazione solo dell’indirizzo musicale), venerdì 18 gennaio dalle ore 15,30 alle 18,00, venerdì 25 gennaio dalle 15.30 alle 18.00 la scuola secondaria di I grado di Sovigliana-Vinci apre le porte dei suoi locali per l'annuale Open Day in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 2019/2020. Per l'occasione gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie del Circondario Valdelsa, le loro famiglie e tutti gli interessati potranno visitare la scuola accompagnati da alcuni studenti tutor, che illustreranno loro le attività formative offerte dall'Istituto. Inoltre saranno esposti gli elaborati prodotti dagli alunni per i vari progetti attuati dalla scuola e i ragazzi potranno partecipare ai vari laboratori didattici realizzati per l’occasione.

Giovedì 10 gennaio alle ore 17,30 presso le sedi di Sovigliana e Vinci sarà effettuata una riunione con i genitori interessati per illustrare le scuole.

Fonte: Ufficio Stampa

