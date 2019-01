Open Day alla Scuola di Musica comunale

Sabato 12 gennaio dalle ore 16 alle ore 18.30, nuovo appuntamento con l’open Day della scuola di musica comunale presso la sede nella Galleria Cairoli, a Pontassieve. Un’altra occasione per visitare i locali con la possibilità di provare i vari strumenti e conoscere gli insegnanti.

Un pomeriggio a “porte aperte“ per la Scuola Comunale di Musica dei comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e Dicomano, gestita dall'Associazione Sound, dove ricevere anche tutte le informazioni su iscrizioni, orari e tariffe dei corsi di canto e strumento. In particolare in questo appuntamento oltre a tutta l’offerta saranno presentati i nuovi corsi riservati ai più piccoli: “Abbracci sonori” per genitori e bimbi da 0 a 3 anni, Ludoteca musicale dai 3 ai 5 anni, propedeutica strumentale dai 5 ai 10 anni e musicoterapia per bambini.

La Scuola basa la sua attività su una lunga esperienza maturata in anni di lavoro nella Valdisieve, basta pensare che ogni anno sono quasi 500 gli studenti che frequentano questa scuola, che si avvale di docenti di alto livello professionale, noti musicisti e esperti formatori e di 5 sedi localizzate sull'intera Valdisieve. Promuovere e diffondere la cultura musicale è sempre stato l'intento della scuola e dell’associazione, attraverso la didattica, e tramite la creazione e di eventi stimolanti per gli allievi e il pubblico. La musica in questo senso costituisce un eccellente veicolo di conoscenza e aggregazione. Per informazioni, e offerta formativa: www.scuolacomunaledimusica.it

tel. 055/8331000 - 328/7816084

Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio Stampa

