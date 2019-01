"Cibo pessimo ai degenti dell'ospedale di Pontedera": la denuncia della Lega

“Da più parti - afferma Roberto Salvini, Consigliere regionale della Lega - ci giungono allarmate segnalazioni riguardanti la pessima qualità del cibo, destinato ai pazienti dell’ospedale Lotti di Pontedera. Una situazione che, col passare del tempo, sta diventando sempre più insostenibile e che deve essere, dunque, prontamente risolta da chi di dovere.”

“Gli alimenti, preparati a Pisa - precisa l’esponente leghista - paiono davvero scarsamente commestibili e crescono i giusti malumori fra i degenti. Se la cosa fosse vera (noi non abbiamo dubbi in merito) - sottolinea Salvini - ci chiediamo come mai nessuno, finora, abbia provveduto a verificare la validità di quanto viene propinato quotidianamente nel nosocomio pontederese. Insomma se la situazione non dovesse migliorare a breve, sono pronto a verificare di persona, quanto a me rivelato da chi è direttamente ricoverato al Lotti.”

Fonte: Lega - ufficio stampa

