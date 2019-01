Partecipate MetroCittà, approvato il nuovo quadro: dismissione Fidi Toscana e L'Isola dei Renai

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato l'aggiornamento del Gruppo di Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze, composta enti strumentali partecipati (Fondazioni: Ricerca e innovazione, Scuola di Musica di Fiesole, Scienza e Tecnica, Primo Conti, Its Mita, Its Manutenzione Industriale, Its Vita, Ort, Sipl;

associazioni: Scuola di Scienze aziendali e tecnologie industriali; Centro di ricerca, produzione e didattica musicale Tempo reale; Nelson Mandela Forum; Centro studi musicali Ferruccio Busoni, Polimoda, Mus.e, Centro Firenze per la Moda italiana, Centro studi turistici);

società controllate (Florence Multimedia) e società partecipate (Linea Comune, Società Consortile Energia Toscana Cet). Ai fini del bilancio consolidato l'area di consolidamento risulta composta da Florence Multimedia, Linea Comune, Società consortile Energia Toscana Cet, Mus.e e Polimoda).

La Metrocittà ha anche approvato il quadro ricognitivo delle società partecipate direttamente dalla Città Metropolitana di Firenze, che sono: la società Florence Multimedia srl, partecipata al 100%; Linea Comune spa, nella quale la Città Metropolitana detiene il 42% e nei cui confronti esercita forme di indirizzo e controllo congiuntamente agli altri soci pubblici mediante apposito organismo di indirizzo e controllo (è al momento interessata dal progetto di fusione per incorporazione con la società Silfi spa); la Società Consortile Energia Toscana Cet scrl, nella quale la Città metropolitana detiene una partecipazione del 2%; Firenze Fiera spa, con partecipazione della Città Metropolitana pari al 9,31%;

'L’Isola dei Renai spa', nella quale la Città Metropolitana detiene il 4,167% del capitale sociale; Fidi Toscana spa, con una partecipazione dello 0,8825%; la società Bilancino srl in liquidazione, con una partecipazione del 8,77%; la società Valdarno Sviluppo spa in liquidazione, con partecipazione del 3,99%.

Per 'L’Isola dei Renai' e 'Fidi Toscana' è stata confermata la dismissione della partecipazione mediante la conclusione delle procedure, avviate nel 2014, di recesso. Per Florence Multimedia si prospetta l'aggregazione al nuovo soggetto costituito da Silfi e Linea Comune.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

