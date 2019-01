Platani abbattuti tra Capraia e Limite, polemica per lo stato di salute degli alberi

Polemica a Limite sull'Arno per il taglio dei platani a opera degli operai della Città Metropolitana di Firenze nel viale che collega la cittadina con Capraia Fiorentina. A intervenire è il consigliere comunale di opposizione Claudio Ometto su Facebook, con delle foto a riprova dello stato di salute degli alberi:

"Stamani, dopo aver chiesto senza successo le perizie e i saggi effettuate sugli alberi al sindaco, ho parlato personalmente con gli operai che stavano effettuando il taglio. Gli ho chiesto in che stato erano gli alberi. Sapete cosa mi hanno risposto? Sanissimi, ci sarebbe stato da fare solo le regolari potature per il mantenimento degli alberi. Infatti i tronchi tagliati documentano che le piante erano sane".

La replica del sindaco Alessandro Giunti era già pervenuta durante l'intervento iniziato ieri:

"Mi preme ribadire che la competenza e le decisioni su tali alberi spettano solo all'ente citato, non al Comune, e ha proceduto dopo verifiche che indicano la pericolosità. Forse qualcuno dimentica il platano che ha sfiorato un'auto 1 anno e mezzo fa? Aveva il tronco marcio, così come altri. Non abbiamo deciso noi, ma la sicurezza, per ragioni di coscienza, sarà sempre al primo posto. Questo per me è un punto fermo dell'attività".

