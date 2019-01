Poesia e narrativa, torna il Premio Ponte Vecchio

Il Premio Ponte Vecchio è un Premio che unisce Firenze ad altre città italiane e che vede ogni anno la partecipazione di oltre 400 concorrenti. Ideato da Marzia Carocci, arrivato alla quinta edizione prevede 4 sezioni con scadenza iscrizione fissata per il 20 maggio 2019. Sotto la giuria:

Sez. A Poesia: Alessandra Barucchieri, Flora Gelli, Francesca Luzzio

Sez. B Fiaba o racconto per l’infanzia: Gaia Simonetti, Claudia Piccini, Sandra Carresi

Sez. C Racconto: Luisa Bolleri, Massimiliano Fancelli, Fabio Fratini, Carmine Liccardi

Sez. D Arte pittorica : Alfredo Biagini, Andrea Gelici, Alberto Lovisi

Tutte le info e il bando sono consultabili:

Pagina FB: https://www.facebook.com/premiodiletteraturapontevecchio

Web: http://premiopontevecchio.blogspot.it/

Fonte: Ufficio stampa

