Continua il tour di Roberto Giachetti, candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, in giro per l’Italia per presentare la mozione congressuale #SempreAvanti. Oggi sarà alle ore 18:00 a Pistoia al Circolo del Nespolo (via Provinciale Pratese, 257) e alle 19:45 a Prato al Wired (via Pugliesi, 2).

