Sono state ufficializzate le date dei quarti di finale di Coppa Italia, e per Il Bisonte Firenze c’è una novità importante: l’andata del derby con la Savino Del Bene Scandicci si giocherà martedì 15 gennaio alle 20.30 al Nelson Mandela Forum, e non nella data canonica del 16 gennaio. Il ritorno invece andrà in scena regolarmente domenica 20 gennaio alle 17 al Palazzetto dello Sport di Scandicci.

Fonte: Ufficio Stampa Il Bisonte Firenze

