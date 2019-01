Raccolta alimenti per i gatti delle colonie del Chianti

Il carrello della solidarietà a sostegno degli amici felini. Tra un pacco di pasta e una confezione di latte un dono alimentare potrà essere rivolto al sostentamento dei gatti. Impegnati nel fare la spesa quotidiana, i cittadini di San Casciano avranno l'opportunità di occuparsi del nutrimento delle colonie feline del territorio comunale.

Grazie ad un progetto, attivato in collaborazione con i supermercati Coop di San Casciano e Mercatale, il Comune invita i cittadini a dare una mano nella raccolta del cibo per gli amici a quattro zampe. Scatolette di bocconcini, paté e crocchette per gatti adulti e cuccioli potranno essere acquistati dai consumatori e consegnati negli appositi contenitori che i cittadini troveranno davanti ai negozi.

“Ringraziamo tutti i cittadini che vorranno sostenere le nostre colonie – dichiara l’assessore all’Ambiente Consuelo Cavallini – chiunque potrà recarsi presso i punti vendita per acquistare gli alimenti, un piccolo gesto di altruismo e generosità che aiuta a devolvere il cibo ai gatti in situazione di difficoltà, a prevenire l’abbandono e a supportare le famiglie che non hanno la possibilità di alimentare correttamente i loro animali”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino

Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa