Risonanza magnetica ko al 'San Jacopo', continuità a Pescia e Prato

È ferma da qualche giorno per un guasto la risonanza magnetica dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. L’intervento manutentivo è in corso e si concluderà nei prossimi giorni. Nel frattempo la continuità dell’assistenza non è stata interrotta e, con particolare riferimento ai percorsi di emergenza urgenza, l’attività continuerà a essere garantita anche nei prossimi giorni, grazie al supporto degli ospedali limitrofi, nello specifico del S.S. Cosma e Damiano di Pescia e del Santo Stefano di Prato.

Fonte: Asl Toscana Centro

