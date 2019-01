Scuola a Montecatini, i dati del 2018: costo di gestione a 465mila euro

Il Comune di Montecatini anche nell’anno 2018 che si è appena concluso ha predisposto una serie di servizi a 360 gradi per quanto riguarda il mondo della scuola.

Ecco uno schema che può agevolare la comprensione dell’offerta.

Per quanto concerne il sistema integrato pubblico-privato dell’offerta educativa per i servizi di prima infanzia dagli 0 ai 3 anni, si registrano l’autorizzazione e accreditamento di 3 nidi d’infanzia privati con apertura da settembre a luglio e moduli orari diversificati.

L’erogazione di buoni servizio per un totale di 40mila euro alle famiglie per permettere la frequenza nei nidi privati a tariffe equiparabili a quelle comunali (attraverso l’utilizzo di risorse regionali).

Complessivamente il costo di gestione del servizio è stato di 465.000 euro annui, di cui solo il 23% chiesto alle famiglie.

E’ stato un anno importante anche per il potenziamento dei servizi scolastici, ottenuti senza aumenti tariffari per le famiglie.

In particolare il trasporto scolastico ha avuto un costo di gestione di 230mila euro annui, di cui solo il 20% chiesto alle famiglie.

La refezione scolastica ha registrato un costo del servizio di 630mila euro complessivi, di cui solo il 50% chiesti alle famiglie.

Molto importanti anche i centri estivi per l’infanzia e la scuola primaria (mesi di luglio e agosto), con un costo di gestione del servizio di 50mila euro. La spesa per le famiglie è stata del 60% del totale.

Su richiesta delle famiglie è stato effettuato anche un servizio di pre scuola alla primaria a tempo pieno Casciani: in questo caso l’investimento è stato di 5mila euro, di cui il 60% a carico delle famiglie.

Dall’anno scolastico 2017/18 Montecatini è inoltre il comune capofila per la Conferenza zonale dell’istruzione

Essere capofila delle progettualità destinate all’infanzia e all’età scolare dei servizi educativi e degli istituti scolastici della Valdinievole (i PEZ) per Montecatini ha significato amministrare per conto di tutti gli altri 10 Comuni che ne fanno parte circa 230mila euro tra risorse regionali e comunali con il proprio organico, senza spese ulteriori per l’Ente, affidando all’esterno con procedura pubblica, il coordinamento pedagogico zonale, la formazione per tutti gli educatori dei servizi di prima infanzia pubblici e privati, nonché per gli insegnanti della scuola dell’infanzia statale e paritaria.

I servizi educativi dell’Ente si sono occupati anche di aggiudicare a professionisti esperti, nell’ambito delle suddette risorse, il coordinamento educazione scuola, le attività di sportello psicologico, di mediazione culturale, di approfondimento della lingua italiana per i bambini/ragazzi stranieri, di laboratori teatrali, per contrastare il disagio sociale e facilitare il recupero, oltre a cercare strategie atte a ridurre l’abbandono scolastico che in Valdinievole risulta purtroppo elevato.

Il Comune ha infine trasferito parte delle risorse alle scuole del territorio per le attività educative rivolte all’integrazione dei bambini con particolare abilità e all’aumento delle ore di compresenza per il potenziamento scolastico.

Fonte: Comune di Montecatini Terme - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montecatini Terme