Servizio civile: aperto il bando regionale, due posti a Seravezza con Anci Toscana

Rimarrà aperto fino al 1° febbraio 2019 alle ore 14 il bando per il servizio civile regionale nel quale si inserisce anche il progetto denominato “Botteghe della salute” con due posti disponibili presso il Comune di Seravezza. Possono candidarsi giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (compiuti), regolarmente residenti in Italia, inoccupati, inattivi o disoccupati e che non abbiano riportato condanna penale.

Sul sito della Regione Toscana (http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile) e su quello di Giovanisì (www.giovanisi.it) sono pubblicati l'avviso di selezione per i giovani che vogliono intraprendere il percorso di servizio civile, gli elenchi dei progetti finanziati e i link degli enti titolari dei progetti medesimi per avere informazioni specifiche. Gli incarichi hanno una durata di 12 mesi ciascuno con un contributo mensile di 433,80 euro per ogni volontario.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le istruzioni. E' possibile presentare la domanda tramite carta sanitaria elettronica (CNS) rilasciata da Regione Toscana o accedendo direttamente al link sopra indicato e compilando l'apposita richiesta per ricevere l'abilitazione alla compilazione della domanda. Prima dell'invio della domanda deve essere allegato il curriculum vitae. Per altre informazioni sul bando, le sedi, i posti disponibili, le attività nelle quali i giovani saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, le condizioni del servizio, nonché per gli aspetti organizzativi e gestionali, è possibile contattare la Regione Toscana e l’ufficio Giovanisì inviando una mail a serviziocivile@regione.toscana.it o info@giovanisi.it. Per chi fosse interessato in maniera specifica al bando per le Botteghe della Salute, per qualsiasi necessità o difficoltà, si suggerisce di chiamare Anci Toscana al numero 055 0750660. I colloqui di selezione dei candidati si svolgeranno a Firenze presso la sede di Anci Toscana.

«Il progetto di Anci Toscana si propone innanzitutto di implementare i punti di accesso del cittadino al Sistema Sanitario Toscano, pertanto saranno offerti molteplici servizi socio-sanitari allo sportello, accessibili tramite l’utilizzo della Tessera Sanitaria Elettronica, e i servizi connessi all’URP comunale», commenta l’Assessore alle politiche sociali Orietta Guidugli, che segue il progetto.

«Si tratta del quinto bando del servizio civile “Botteghe della salute” a cui il Comune di Seravezza partecipa. Un’opportunità per le giovani generazioni che si affacciano al mondo del lavoro in cui crediamo molto e che negli anni ha visto alternarsi ragazzi volenterosi e preparati che hanno reso un servizio utile alla cittadinanza. Una bella occasione per i giovani del territorio per fare un’esperienza formativa importante» conclude l’Assessore «che potrà coinvolgerli direttamente nella vita sociale e amministrativa della comunità».

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Seravezza