Società e cittadino, gli studenti al Bolognini per 'Vivere la scuola'

Giunto alla 21esima edizione, riparte il progetto “Società e cittadino”, dedicato quest'anno al tema “Vivere la scuola”. Il primo incontro si svolgerà giovedì 10 gennaio, dalle 9.30 alle 13, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini dove, alla presenza di circa 300 studenti delle scuole superiori pistoiesi, sarà proiettato il film “Freedom Writers” diretto da Richard LaGravenese. A seguire, interverrà lo psicologo e psicoterapeuta Filippo Corsini, coordinatore della ricerca sugli adolescenti pistoiesi “La cultura dell’adolescenza” realizzata dall’Associazione Studiamente di Pistoia.

La tematica “Vivere la scuola” nasce dall’esigenza di riflettere su luci e ombre che caratterizzano le relazioni fra le diverse componenti della scuola, sui bisogni educativi degli studenti e sui cambiamenti che investono il ruolo sociale dell’insegnante.

Il progetto è nato nell’anno scolastico 1998/99 dalla collaborazione dei due licei pistoiesi, il liceo classico “N. Forteguerri” e il liceo scientifico “A. di Savoia Duca d'Aosta”, con il Servizio Istruzione della Provincia di Pistoia, con l’intento di promuovere una cultura dei diritti umani, della solidarietà e della cittadinanza responsabile.

La rete di scuole attualmente comprende oltre al liceo “N. Forteguerri” (scuola capofila), il liceo scientifico “Amedeo di Savoia”, l’istituto tecnico “S. Fedi/E.Fermi”, il liceo paritario “Suore Mantellate”, il liceo “C. Salutati” di Montecatini Terme, l’istituto omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese e l’istituto tecnico “Marchi-Forti”. Oltre alla Provincia di Pistoia, promotrice del progetto, collaborano “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, il Comune di Pistoia, la Sottosezione pistoiese dell’Associazione Nazionale Magistrati e il Gruppo Biblioteca degli Avvocati del Tribunale di Pistoia.

Fondamentale all’interno della commissione, che si riunisce periodicamente per concordare e condividere la realizzazione di tutte le azioni previste, è il ruolo educativo e didattico dei docenti che coinvolgono gli studenti nella ricerca, discussione ed elaborazione dei contenuti.

Un secondo incontro con esperti è previsto per la seconda metà di febbraio e l’evento conclusivo, in cui gli studenti porteranno il frutto del loro percorso di studio e riflessione, all’inizio di maggio.

Il progetto prevede anche la partecipazione alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie promossa ogni anno il 21 marzo da Libera e Avviso pubblico e istituita dal Parlamento come giornata nazionale. In Toscana, la manifestazione si svolgerà a Siena.

Il progetto “Società e cittadino” nel corso degli anni ha affrontato tematiche di forte attualità, come: Diritti Umani e pena di morte; La pace e il diritto internazionale; Il valore della differenze nel tempo della globalizzazione; Bioetica: questioni e problemi; L’Europa: la storia, l’idea, i diritti; Multiculturalità e dialogo interculturale; Comunicazione e Cittadinanza; Usura e uso consapevole del denaro; Il terrorismo (progetto cofinanziato dalla Regione Toscana attraverso i contributi regionali per la promozione della cultura della legalità democratica); Costituzione e Diritto al lavoro; La crisi economica e le facili illusioni; Oikosgea: un’economia etica per il bene comune; Il prisma della felicità: fra esistenziale e sociale; Dalla memoria alla corresponsabilità; Mafie in Toscana: conoscerle per combatterle; Pari opportunità: dalla Costituzione ai nostri giorni; Migrazioni. Storia e attualità; Costruire Cittadinanza e l’evento conclusivo che si è sviluppato il 3 maggio 2017, ossia una manifestazione cittadina in memoria delle vittime della strage di Capaci, accogliendo l’evento nazionale “La memoria in marcia” promosso dall’associazione Quarto Savona 15 in collaborazione con la Polizia di Stato. Lo scorso anno, infine, è stata affrontata la tematica Gioco d’azzardo, mafie, cittadinanza attiva.

Fonte: Comune di Pistoia - ufficio stampa

