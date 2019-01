Sold out per Cappuccetto Rozzo di Jonathan Casini al Teatro Comunale

“Accidenti a me! Ma chi me l’ha fatto fare??! Me lo sogno anche la notte questo spettacolo!”. Esordisce così, intervistato, Jonathan Canini, attore, interprete, comico poliedrico, a pochi giorni dal suo primo vero debutto teatrale, sottolineando tutta l’agitazione e la tensione che accompagnano i giorni precedenti la “salita” sul palco.

Esordirà infatti Giovedì 10 Gennaio, con la prima assoluta del suo nuovo lavoro, intitolato Cappuccetto Rozzo, che andrà in scena alle 21.30 presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte.

Già dal titolo le risate paiono essere assicurate: si tratta della celebre storia di Cappucetto Rosso, rivisitata però in chiave comica, in vernacolo toscano. Perché, in realtà, tutti i personaggi sono toscani: si va dalla protagonista, di origini fiorentine, alla Nonna, livornese, passando dal Cacciatore pisano per arrivare al Lupo, di Lucca. “Sarà un misto tra teatro e cabaret, con una scenografia minimalista”, ci tiene a precisare Canini, il quale sarà accompagnato sul palco da Riccardo Di Marzo.

Prodotto da Marco Vanni, Direttore Artistico di Life 4 Music, associazione culturale che segue giovani artisti emergenti, lo spettacolo è già sold-out, con le prevendite che sono andate letteralmente “a ruba”.

Jonathan Canini è infatti un artista ormai conosciuto: dopo il film d’esordio Oh quanta fila c’era e il cortometraggio Santa Maria a Monte: un giornalista di troppo, si è fatto apprezzare ed in molti si sono appassionati alla simpatia e alla comicità del giovane toscano, che ha sempre dimostrato un particolare attaccamento al proprio territorio d’origine. Infatti, come è accaduto per i due precedenti lavori, anche Cappuccetto Rozzo vedrà il suo “battesimo” a Santa Maria a Monte, luogo in cui Jonathan vive.

Nessuna paura per chi volesse assistere al suo nuovo spettacolo e non ha con sé il biglietto per Giovedì: Cappuccetto Rozzo girerà la Toscana, con appuntamenti già fissati a Livorno, Firenze, Lucca, Guardistallo, Ponsacco, ed altri ancora da stabilire.

“E’ un vero orgoglio per noi – conclude Ilaria Parrella, Sindaco di Santa Maria a Monte – poter ospitare di nuovo questo giovane che non finisce mai di stupirci. La curiosità è tanta e sono sicura che sarà un’ora e mezzo di divertimento garantito!”.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

