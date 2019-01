Da 9 anni era residente in Italia, eppure continuava a viaggiare con un'auto dalla targa straniera.Per questo la polizia ha fermato un 40enne del Marocco in viale Giovane Italia. Per lui una salata multa da 712 euro e il ritiro della carta della circolazione. Se non regolarizza la sua posizione entro 180 giorni chiedendo una targa italiana o portando l'auto all'estero rischia la confisca del mezzo. Questo in base ai nuovi effetti del Dl sicurezza.

