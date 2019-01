Teatro della Compagnia, nuovo anno per tutti i palati. Anche un omaggio a Lucio Dalla

Nuovo anno, nuovo teatro. È ai nastri di partenza la stagione teatrale castelfranchese 2019 con una ricca programmazione che animerà il palco delTeatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto a partire dal 19 gennaio per concludersi il 13 aprile.

Comicità, intrattenimento selezionato, musica e spettacolo di qualità con tante interessanti proposte.

Si rinnovano la valorizzazione del teatro amatoriale di alto livello e la varietà dei generi scelti, per accontentare un pubblico sempre più esigente e affezionato. Titoli originali accanto a grandi classici, spassose commedie si alterneranno a drammi più impegnati, musical e, perché no, storie con tocco di romanticismo. L’obiettivo è rispondere ad ogni gusto e differenziare sempre l’offerta senza rinunciare alla qualità.

La stagione prende il via, come di consueto, con la rassegna di ‘Teatro Comico’ che quest’anno propone 3 spettacoli dal divertimento tutto toscano. La comicità inaugura il palco castelfranchese sabato 19 gennaio con “Il medico per forza” di Stefano Cangioli, riadattamento in chiave regionale (e con ambientazione contadina) di una delle opere più note di Molière, portata in scena dalla Compagnia per l’Acquisto dell’Ottone di Prato. A seguire, sabato 26 gennaio sarà la volta della commedia in vernacolo fiorentino “Un cappello pieno di bugie” di Antonella Zucchini, interpretata dalla Compagnia teatrale “I Malerbi” di Cecina di Larciano (Pistoia). Sabato 2 febbraio i personaggi della favola di Pinocchio saranno trasportati nell’epoca moderna dalla Compagnia teatrale “I Cervelli in fuga” di Pistoia, nella divertente pièce “Hanno arrestato Collodi” di Lucia Padovani.

Da febbraio torna di scena la storica rassegna ‘Vetrina Teatro’ con in cartellone sette spettacoli di teatro amatoriale di qualità (sei dei quali in concorso), scelti con cura tra centinaia di proposte arrivate da ogni parte d’Italia. Una selezione di rappresentazioni di spessore che hanno girato nel circuito dei teatri professionali, raccogliendo grande successo di pubblico oltre che meritati riconoscimenti.

L’offerta quest’anno è davvero all’insegna della varietà: si parte il 16 febbraio con un intrigante incontro tra un uomo e una donna nello spettacolo “Nel Nome del Padre” interpretato dalla Compagnia teatrale “La Corte dei Folli” di Fossano (Cuneo), per poi passare al classico pirandelliano “Sei personaggi in cerca d’autore”, il 23 febbraio, portato in scena dalla Compagnia teatrale Al Castello di Foligno. Sabato 2 marzo il teatro abbraccia le note con il musical “Chocolat”grazie all’interpretazione della Compagnia Teatrale Costellazione” di Formia (Latina). Sabato 16 marzo spazio alle emozioni nel dramma “L’amore imperfetto” messo in scena dalla Compagnia teatrale “I Giardini dell’Arte” di Firenze. Si prosegue con dialoghi serrati e battute sagaci e folgoranti, sabato 30 marzo, con “Oh Dio Mio !”, spettacolo della drammaturga israeliana Anat Gov portato a Castelfranco dalla Compagnia teatrale “C.L.A.E .T.” di Ancona. Il 6 aprile la Compagnia teatrale La bottega dei Rebardò porta a teatro l’attualità con lo spettacolo “Ben Hur” che alterna momenti di dirompente comicità ad altri di profonda riflessione sui temi del razzismo e dell’integrazione.

Chiude la rassegna, il 13 aprile, “La Vedova in Nero”, commedia brillante dove la Compagnia teatrale “I Pinguini” di Firenze rende omaggio al cinema muto. Colpi di scena, romanticismo, thriller e amore, senza utilizzare parole, ma solo una sottolineatura musicale dal vivo che accompagnerà le azioni degli attori.

Anche nella programmazione 2019 il Teatro della Compagnia si apre alla musica grazie alla rinnovata collaborazione con Musicastrada Festival. Sabato 9 marzo calcherà la scena uno spettacolo musicale da non perdere: “Come è profondo il mare”, un omaggio a Lucio Dalla reinterpretato da cinque artisti della scena musicale contemporanea, provenienti da percorsi e strade diverse. Il grande cantautore bolognese sarà ricordato attraverso i suoi successi e riscoperto anche con brani meno noti, ripercorrendo l’inconfondibile ironia e poesia delle sue canzoni. Insieme a Luca Guidi, Giulia Pratelli, Gio Mannucci e Matteo Fiorino, anche Tommaso Novi, ex componente del celebre gruppo pisano i Gatti Mezzi.

Anche quest’anno a fine stagione ci sarà la premiazione della XXIV edizione di Vetrina Teatro con la proclamazione dello spettacolo più apprezzato che ha calcato il palco del Teatro della Compagnia nel 2019.

Durante l’anno, un momento interessante per avvicinare il pubblico alla fruizione dello spettacolo sarà quello dell'intervista alla Compagnia in concorso, dopo ogni spettacolo e prima del voto del pubblico, con la collaborazione della giornalista Marilena Bolognesi di Radio Bruno. Dopo ogni serata l'intervista sarà pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Castelfranco di Sotto e sul sito del gruppo teatrale Four Red Roses (www.fourredroses.com).

“Non è facile ogni anno proporre un calendario di così alto livello qualitativo – hanno commentato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti e l’assessore alla Cultura Chiara Bonciolini - ma il lavoro di ricerca che viene fatto dall’Ufficio Cultura e dal Gruppo Teatrale Four Red Roses è davvero eccezionale. Il nostro Teatro della Compagnia raggiunge quasi ogni sabato il tutto esaurito, valorizzando un teatro amatoriale di eccellenza proveniente da ogni parte d’Italia. Le novità inserite la scorsa stagione, il musical e i concerti organizzati insieme a Musicastrada, sono stati riproposti anche per il 2019 per soddisfare un pubblico che si dimostra sempre più ricettivo ed esigente. Ogni volta cerchiamo di alzare l’asticella un po’ più in alto e il risultato è il teatro pieno”.

Abbonamenti. Dopo il successo della formula, anche per la stagione 2019 vengono riproposti gli abbonamenti teatrali per le varie rassegne. Ce ne sono a disposizione un numero limitato, con queste soluzioni: Vetrina Teatro € 35,00; Teatro Comico € 18,00; Vetrina+Comico € 50,00.

Lo spettacolo del 13 aprile è gratuito.

Prezzo biglietti singoli: € 7 platea, € 5 galleria

Lo spettacolo del 9 marzo è escluso dall’abbonamento.

Orario: inizio spettacoli ore 21,15.

Biglietteria: aperta dalle ore 20,30 il giorno dello spettacolo presso il Teatro della Compagnia

Prevendita: Azienda Speciale via Mazzini, 13 (tel. 0571 487235) Lun-Ven 9-13/15,30-18,30

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

