Tenta di vendere alcuni oggetti di antiquariato rubati: arrestato 63enne

Nella giornata di sabato i carabinieri di Arezzo hanno arrestato un uomo italiano 63enne, poiché colto in flagranza mentre tentava di vendere alcuni oggetti di antiquariato rubati da un espositore della zona.

L’uomo, residente a Roma e con precedenti specifici per furto e ricettazione di oggetti d’antiquariato, aveva poco prima asportato otto reliquie religiose in argento da un banco di Corso Italia. I militari lo hanno bloccato mentre tentava di vendere i medesimi oggetti ad un altro espositore in via Guido Monaco.

Le reliquie rubate sono state immediatamente restituite al legittimo proprietario, mentre l’arrestato dovrà rispondere del reato di furto aggravato.

Fonte: Carabinieri di Arezzo

