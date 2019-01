Torna Su il sipario! con Secondo Pinocchio

Torna, dopo la pausa natalizia, Su il sipario! rassegna per bambini e famiglie, che domenica 13 gennaio alle 17.00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino propone lo spettacolo della compagnia Burambò Secondo Pinocchio di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, per bambini dai 5 ai 10 anni.

Pinocchio, legato al collo da una catena, ulula al pari di un cane. Alle sue spalle, il burattinaio lo libera ricordandogli che la scena che lo vede braccato dal contadino è stata tolta dal copione. Pinocchio decide di raccontare alcune parti della sua storia e di rappresentarne altre, usando come controfigura una marionetta di legno. In questa versione si è scelto di raccontare le vicende più salienti del romanzo e così Pinocchio affronterà il mare in tempesta scampando alle fauci del pescecane; approderà naufrago sull'isola delle api industriose, dove incontrerà il suo doppio, con il quale parlerà in segreto, come davanti allo specchio. Attraverso l'utilizzo di espedienti teatrali , le emozioni e i sentimenti di questa storia, sono continuamente attraversati, facendone affiorare l'aspetto paradossale, che suscita ilarità, e al tempo stesso realistico, capace di commuovere. Al finale è riservata la sorpresa di scoprire come accade che Pinocchio diventa un bambino in carne ed ossa.

Il programma di Su il sipario! prevede altri due appuntamenti: domenica 20 gennaio Buono come il lupo di Giallo Mare Minimal Teatro e infine domenica 27 gennaio con La regina delle nevi di Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli iniziano alle 17.00

Per Su il sipario biglietto singolo spettacolo 5€.

Per i giovani under 30 in possesso della Carta giovani sconti del 10% su tutti i biglietti.

Per gli studenti delle università in possesso della carta “Studente della Toscana” biglietto ridotto 8€. Riduzioni riservate agli under 30 con “Biglietto futuro”.

Gli studenti delle scuole superiori di Castelfiorentino avranno un biglietto omaggio ogni 4 acquistati.

Riduzioni riservate agli under 26 e gli over 65 anni, a portatori di handicap o a soggetti con invalidità riconosciute. Per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione.

Le riduzioni non sono cumulabili.

La prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli della stagione è in corso presso la biglietteria del teatro tutti i martedì e giovedì (ore 17.00-19.00) e il sabato (ore 9.30-12.30 e 16.00-19.00).

Prevendita aperta anche presso Giallo Mare Minimal Teatro (via Paolo Veronese 10- Empoli tel 0571/81629-83758) dal lunedì al venerdì orario 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento.

Diritti di prevendita 1€.

Il programma della stagione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.teatrocastelfiorentino.it e sulla pagina Facebook Teatro Del Popolo Castelfiorentino.

Per informazioni Teatro del Popolo 0571 633482 e Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629-83758, info@giallomare.it

