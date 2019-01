Un monumento alla pubblicità, conferenza a Livorno su Leonetto Cappiello

Evento di approfondimento con percorso guidato, domenica prossima 13 gennaio nell’ambito della mostra dedicata a Leonetto Cappiello ed alla grafica pubblicitaria dei primi del ‘900, allestita negli spazi della Biblioteca Labronica F.D.Guerrazzi. Alle ore 16 la curatrice della mostra, Antonella Capitanio, docente di Storia dell’arte presso l’Università di Pisa, terrà una conferenza sulla figura di Leonetto Cappiello, vero protagonista del manifesto pubblicitario.

L’incontro dal titolo “Un monumento alla pubblicità” consentirà di cogliere gli aspetti più originali e sorprendenti del lavoro artistico del maestro livornese sottolineando il contributo storico alla valorizzazione turistica del nostro territorio ed allo sviluppo del linguaggio pubblicitario nel mondo.

Si ricorda che la mostra Réclame, Leonetto Cappiello e le stagioni della grafica pubblicitaria a Livorno, promossa dal Comune di Livorno, Itinera-progetti e ricerche in collaborazione con la Fondazione Livorno, rimarrà aperta fino al 17 febbraio . L’esposizione offre un cospicuo numero di manifesti di Cappiello ma anche album di caricature fino a piccoli materiali d’uso comune che riprendono personaggi rappresentati nelle affiches. Il percorso espositivo è arricchito anche da altre opere grafiche realizzate da alcuni artisti livornesi che offrirono la loro arte per pubblicizzare eventi e prodotti commerciali tipicamente livornesi.

Biglietto ingresso mostra: 5 euro

Ridotto 4 euro (per ragazzi 7 -26 anni di età, studenti universitari con libretto, amici dei musei, over 65, associazione lavoratori comunali, ridotto gruppi organizzati)

Gratuito: (bambini sotto i 6 anni, scuole e insegnanti gratuito persone con disabilità)

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì in orario 9-19; il sabato 9-13 e 16-19. Domenica 16-19. Visite guidate ogni sabato e domenica ore 16.30 e ore 17.30 (costo compreso nel biglietto di ingresso).

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

