Use, il punto sul vivaio biancorosso

Nell’ultimo turno del nostro vivaio era in calendario il doppio incrocio con la Mens Sana per Under 16 e Under 15 Eccellenza. E le cose sono andate bene visto che è arrivata la vittoria in entrambe le gare. L’Under 16 che era impegnata in trasferta ha tenuto un gran ritmo segnando tanti punti in contropiede ed ha vinto con largo margine (102-51, parziali 13-30, 10-24, 11-22, 17-26), mentre l’Under 15 al Pala Sammontana ha disputato un’ottima prova di squadra vincendo per 96-58 (parziali 27-14, 28-10, 16-20, 25-14). Era impegnata in trasferta l’Under 18 Gold di Eraldo Mazzuca che, dopo una gara molto fisica, è passata sul campo del Synergy Valdarno per 62-70 mantenendo così la vetta della classifica.

E siamo ai campionati regionali. Iniziamo dall’Under 16 di Tommaso Cappa che ha vinto senza problemi a Firenze come si può capire dal 37-106 finale, mentre l’Under 15 di Mario Ferradini era impegnata ad Impruneta dove è uscita sconfitta per 47-36. Nel complesso, comunque, la squadra ha giocato una buona gara molto combattuta sino alla fine, pagando però i troppi errori sotto canestro. Chiudiamo il resoconto del settore maschile con l’Under 13 rosso che ha vinto in modo netto con Agliana per 70-45.

E siamo al settore femminile con l’Under 16 che ha iniziato la seconda fase del campionato battendo in casa Pontedera per 45-40. Le ragazze di Mario Ferradini hanno iniziato molto tese, tanto è vero che dopo i primi 5 minuti il tabellone segnava 2-11. Dopo il timeout obbligatorio, anche grazie ad un grosso contributo della panchina, la squadra si scioglieva, mostrando a tratti anche un buon basket, che portava alla fine del primo quarto sul punteggio di 11-15. Nel secondo quarto la musica non cambiava e le nostre atlete hanno piazzato un parziale di 14 a 6 che ha mandato le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 25-21. Pontedera, grazie alla difesa, tornava in vantaggio alla fine del terzo quarto (29-33) ma nel parziale finale, le ragazze della Scotti hanno ritrovato la via del canestro e sono riuscite a tornare in vantaggio e chiudere la partita 45-40.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

