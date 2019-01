"100mila euro a Castelfranco grazie al governo"

"Con la legge Finanziaria, #lamanovradelpopolo, il Governo ha stanziato ben 400 milioni di euro per i Comuni, per finanziare un piano di investimenti in piccole opere pubbliche.

Il Comune di Castelfranco di Sotto riceverà 100.000 €. da utilizzare entro il 15 maggio 2019 per opere di messa in sicurezza di edifici pubblici, scuole, strade e patrimonio comunale, opere al momento non previste nel piano triennale dei lavori.

Se vi fosse data la possibilità di decidere: cosa fareste con questi soldi?

ECCO COME AIUTIAMO I SINDACI E I NOSTRI TERRITORI

Attiviamo un fondo da 400 milioni di euro per finanziare al 100% le piccole opere dei comuni.

Parliamo di settori vitali come scuole, strade, edifici pubblici, la prevenzione del rischio sismico e la valorizzazione dei beni culturali. Inoltre, i lavori dovranno iniziare obbligatoriamente entro il 15 maggio 2019.

Negli ultimi 30 anni il nostro territorio è stato massacrato da politiche fallimentari. C’è chi ha finanziato opere inutili mai completate che sono servite solo ad arricchire i soliti noti, mentre tetti delle scuole e ponti crollavano.

Questi maggiori investimenti locali si vanno ad aggiungere ad 1 miliardo di maggiori fondi derivanti dallo sblocco degli avanzi di amministrazione, causati dall’odioso pareggio di bilancio".

Fonte: Movimento 5 Stelle Castelfranco di Sotto

